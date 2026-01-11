خاص| تفاصيل جديدة في واقعة "الفني المليونير" بشركة توزيع كبرى

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة ما بات يُعرف إعلاميًّا بـ"الفني المليونير" داخل إحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى، والتي أثارت تساؤلات واسعة حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأفادت مصادر، خلال حديثها إلى "مصراوي"، أن الفني محل الواقعة يمتلك شركة مقاولات تعمل في مجالات مرتبطة بالأعمال الكهربائية، إلى جانب امتلاكه أربع شقق تمليك داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة، وهي ممتلكات تخضع حاليًّا للفحص والمراجعة من الجهات المختصة في ضوء مسار التحقيقات.

وأضافت المصادر أنه تم منعه من دخول عدد من المقرات التابعة للشركة، عقب ثبوت استغلاله طبيعة عمله الوظيفي، وعلاقاته بزملائه داخل الشركة، في إنهاء المعاينات والمقايسات الفنية الخاصة بعدد من شركات المقاولات والمقاولين، بالمخالفة للضوابط المنظمة للعمل.

وأوضحت المعلومات أن الفني كان يعمل فعليًّا مندوبًا غير معلن لدى عدد من شركات المقاولات، لتسهيل وإنهاء الإجراءات المتعلقة بأعمال الكهرباء، مستفيدًا من موقعه الوظيفي، وهو ما يمثل شبهة تضارب مصالح جسيمة، تم رصدها خلال الفحص الداخلي.

وأشارت المصادر إلى أن الفني يمارس أيضًا نشاط توريدات المهمات الكهربائية، وذلك بعد حصوله على موافقة رسمية من الشركة، إلا أن التحقيقات كشفت -حسب المصادر- عن تداخل غير مشروع بين النشاط الخاص والمهام الوظيفية؛ بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويضر بنزاهة الإجراءات.

وأكدت المصادر أن الشركة انتهت من كل التحقيقات الداخلية المتعلقة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، قبل أن يتم تحويل الملف بالكامل إلى الأجهزة الرقابية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الواقعة في إطار تشديد الرقابة داخل شركات المرافق الحيوية، وحرص الدولة على مواجهة أية ممارسات من شأنها الإضرار بالمال العام أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية، خصوصًا في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل