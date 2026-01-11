إعلان

وزير الري يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لمشروع تحسين نوعية المياه بـ"كيتشنر"

كتب : أحمد الجندي

11:04 ص 11/01/2026

هاني سويلم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.

وبحسب بيان، وجه "سويلم" لأجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء و وحدة إدارة المشروع بالإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجارى تنفيذها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.

وأشار البيان إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، فإنه يجرى تنفيذ عمليتين وجارى إعداد مستندات الطرح لعملية ثالثة لتجريف ونزع حشائش المصرف والمصارف الفرعية الواقعة عليه، وجارى تنفيذ عدد (٢) عملية لتأهيل جسور المصرف وأعمال تكاسى دبش لحماية الميـول الجانبية وإنشاء حائط سـاند بنسب تنفيذ مرتفعة، كما يجرى توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لإستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف مع طرح عملية أخرى بذات الشأن قريباً .

كما تم نهو تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٣) كباري على مصارف السياح العمومي والأربعين وام طاحون وعدد (١) نطاق أعشاب امام محطة رفع مصرف حفير شهاب الدين بمركز بلقاس بالدقهلية، ويجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٤) كباري على المصارف الفرعية وهدار الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ .

وفيما يخص محطات الرفع بنطاق المصرف، فقد تم طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ وجارى إجراءات البت الفني، كما تم طرح عملية إعادة تأهيل عدد من محطات الرفع التى تصب على مصرف كيتشنر بمحافظتى كفر الشيخ والغربية (محطات رفع الحفير القديمة والجديدة ونمرة ٨ الأعلى والسجعاية ومصرف ٤ ومحلة روح)، وطرح عملية توريد (٥) وحدات طوارئ بمركز الطوارئ رقم ٣ بأبو سكين بكفر الشيخ.

اقرأ أيضاً:

شديد البرودة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على أهمية الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب

هل يصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهًا في رمضان؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني سويلم وزير الموارد المائية مصرف كيتشنر وزارة الموارد المائية والرى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بقيمة 1.8 مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة
أخبار مصر

بقيمة 1.8 مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء

إيران: الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا تعرضنا لهجمات
شئون عربية و دولية

إيران: الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا تعرضنا لهجمات
شديد البرودة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران