إعلان

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

11:07 ص 11/01/2026

اسعار الليمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والخيار،والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5.5 و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الليمون البطاطس الخضروات الفاكهة الباذنجان البلدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
لماذا يضع ترامب جرينلاند نصب عينيه ويسعى للسيطرة عليها؟
شئون عربية و دولية

لماذا يضع ترامب جرينلاند نصب عينيه ويسعى للسيطرة عليها؟
اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
مدارس

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران