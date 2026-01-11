انخفضت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والخيار،والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5.5 و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا، بتراجع جنيهين.