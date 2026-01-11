إعلان

بقيمة 1.8 مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة

كتب : أحمد الجندي

10:28 ص 11/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة، بإجمالي استثمارات بلغت 1.8 مليار دولار.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتفاقيات الطاقة

