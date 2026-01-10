إعلان

بالصور.. افتتاح متحف الفنان فاروق حسني بحضور نجيب ساويرس

كتب : مصراوي

05:50 م 10/01/2026
كتب- محمد لطفي:

انطلق منذ قليل حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بمقر المتحف الكائن في شارع العزيز عثمان بمنطقة الزمالك بالقاهرة، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين والمثقفين والشخصيات العامة.

وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والفنانين من مصر وخارجها، وكان في مقدمة الحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، وجمال مبارك، ورجل الأعمال نجيب ساويرس وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية وغيرهم.

يضم المتحف مجموعة من أعماله الفنية، إلى جانب مقتنيات مختارة لأعمال بعض الفنانين المصريين والعالميين ، فضلًا عن مكتبة تحتوى على كتب نادرة في مختلف فروع المعرفة، وقاعة مخصصة لعرض الأفلام التسجيلية, ومكتبة موسيقية .

ويمثل هذا الافتتاح حدثًا استثنائيًا يضاف إلى سلسلة إنجازات فنان ترك بصمات عميقة وواضحة فى المشهد الثقافى والفنى المصرى، سواء عبر تجربته التشكيلية أو خلال رحلته كوزير لثقافة مصر لأكثر من ثلاثة وعشرين عامًا، وهى بصمات ما زالت حاضرة ومؤثرة رغم مرور خمسة عشر عامًا على مغادرته المنصب.

