منال عوض توجه بتعديل منظومة تذاكر محمية الغابة المتحجرة

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جولة تفقدية مفاجئة لمحمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، لمتابعة سير العمل، والتأكد من كفاءة منظومة الإدارة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، مع تحقيق أعلى معايير الحماية والحفاظ على التراث الطبيعي،وذلك في إطار جولاتها التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات البيئية بمحافظة القاهرة.

وقد تفقدت الدكتورة منال عوض، منظومة التذاكر بالمحمية، والاطمئنان على انتظام العمل بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال الزائرين، بما يضمن تسهيل إجراءات الدخول وتحسين تجربة الزيارة، مع الالتزام الكامل بقواعد حماية المحمية والحفاظ على مكوناتها الطبيعية والجيولوجية الفريدة، مؤكدة ضرورة الإسراع في تعديل منظومة تحصيل تذاكر دخول المحمية للتحصيل الإلكتروني لضمان الشفافية.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، خلال الجولة، الحالة العامة للمحمية، ومستوى النظافة، وأعمال الصيانة، والإرشادات التعريفية المقدمة للزائرين، مؤكدة أهمية توفير معلومات توعوية واضحة تسهم في رفع الوعي البيئي لدى الزائرين، تتضمن معلومات عن المكونات الجولوجية للمحمية، وتشجع على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية داخل المحميات الطبيعية.

كما شددت على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات البيئية، ومنع أي ممارسات أو تعديات من شأنها الإضرار بالتراث الطبيعي والجيولوجي للمحمية، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة العاملين، وحسن إدارة الموارد، والمتابعة المستمرة لأداء منظومة العمل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن محمية الغابة المتحجرة تُعد أحد أهم المواقع ذات القيمة العلمية والبيئية الفريدة، مشددة على استمرار الجولات التفقدية المفاجئة لضمان حسن الإدارة، وتعزيز منظومة الحماية، وتطوير الخدمات المقدمة، بما يدعم جهود الدولة في صون التراث الطبيعي للأجيال القادمة، ويعزز من مكانة المحميات المصرية على خريطة السياحة البيئية.

