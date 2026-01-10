الإثنين.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

تعقد وزارة الثقافة في تمام الواحدة ظهر الإثنين المقبل، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يحضر المؤتمر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وأوليفيا توديران، سفيرة رومانيا بالقاهرة، باعتبارها دولة ضيف شرف المعرض في دورته الحالية، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فضلًا عن ممثل مركز مصر للمعارض الدولية، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الإعلان عن ملامح الدورة الجديدة للمعرض، ومحاورها الثقافية والفكرية، والبرنامج المهني المصاحب، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بجمهور الأطفال والشباب، وبرامج الندوات واللقاءات الفكرية، وأسماء أبرز الضيوف والمشاركين من مصر والعالم.

كما يشهد المؤتمر الكشف عن تفاصيل مشاركة دولة رومانيا كضيف شرف، وما تتضمنه من فعاليات أدبية وفنية تعكس عمق التبادل الثقافي بين البلدين، إلى جانب استعراض خطة المعرض لتعزيز صناعة النشر، ودعم المبدعين، وتوسيع آفاق الحوار الثقافي.

