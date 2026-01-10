إعلان

توجيه عاجل من وزيرا العمل والتضامن بشأن ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

كتب- محمد أبو بكر:

12:44 ص 10/01/2026

حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل بصرف المساعدات المقررة من الوزارتين لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل عدداً من العمال بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط محافظة المنيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ومصابين.

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وصرف إعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي في الحادث.

وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

