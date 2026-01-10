إعلان

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الصحراوي.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:05 ص 10/01/2026

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط محافظة المنيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ومصابين.

ووجهت وزيرة التضامن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

