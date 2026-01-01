إعلان

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وأفضل الطاعات

كتب- أحمد العش:

11:48 م 01/01/2026

دار الإفتاء المصرية

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026، تزامنًا مع بداية العام الجديد، نظرًا لرغبة المسلمين في إحياء تلك الليلة بفعل الطاعات والصلوات كونها واحدة من أعظم الليالي وأكثرها قدسية في الدين الإسلامي.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في بيان، عن التساؤل السابق حول موعد ليلة الإسراء والمعراج، موضحةً أن ليلة الإسراء والمعراج لعام 2026 توافق ليلة 27 رجب، بدءًا من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026 وحتى فجر الجمعة 16 يناير 2026.

وأكدت دار الإفتاء، أن القرآن الكريم نص صراحة على وقوع الإسراء، وأن إنكاره يعتبر جحودًا وعنادًا، بينما نص على المعراج بالتأويل، وإنكاره ضلال، مضيفةً أنه لا مانع شرعي من صوم يوم الإسراء والمعراج، استنادًا إلى قول النبي، صل الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا".

وأووصت الإفتاء، بإحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، مثل: إطعام الطعام، وإخراج الصدقات، ومساعدة الناس، مع الإكثار من الذكر والاستغفار.

واختتمت دار الإفتاء بيانها، بأن هذه الليلة لها مكانة خاصة في تاريخ النبي صل الله عليه وسلم، إذ غسلت فيها أحزانه بعد عام الحزن، ومن هنا، يستحب الدعاء بأن تكون ليلة فرح وسرور على الأمة الإسلامية، وأن تكون نهاية لكل حزن وألم وبداية لجبر الخواطر بعد طول انتظار.

موعد ليلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج دار الإفتاء المصرية

