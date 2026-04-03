قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن هناك أطرافًا كانت تنتظر إعلان وقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إيران وأمريكا، حتى تُروّج لفكرة انتصار طهران، معتبرًا أن هذا الطرح تداوله البعض دون وجود تغيير حقيقي في موازين القوى.

وأضاف "عيسى" خلال فيديو عبر قناته على يوتيوب، أن بعض التيارات اليسارية والإسلامية تتعامل مع المشهد بمنطق إعلان النصر بمجرد صدور إشارة لوقف القتال، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي في صورة احتفالات وتحليلات تُعلن انتصار إيران.

خطاب ترامب بشأن الحرب على إيران

تطرق إبراهيم عيسى، إلى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه اتسم بنبرة نرجسية مبالغ فيها، مع تكرار الإشادة بالقوة والعظمة، وهو ما اعتبره سلوكًا يفتح باب التحليل النفسي.

وأشار الإعلامي، إلى أن الإعلان عن استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لفترة قصيرة يضع المشهد في حالة ترقب، دون أن يعني ذلك نهاية الصراع بشكل نهائي.

معايير النصر والهزيمة في الحرب الإيرانية

انتقد "عيسى" اختلاف معايير الحكم على النصر والهزيمة، موضحًا أن بعض الأطراف تربط الهزيمة بسقوط النظام الإيراني فقط، بينما يرى آخرون أن بقاء النظام لا ينفي الهزيمة، مستشهدًا بنماذج تاريخية متعددة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن هذا الجدل يعكس حالة من الخلط في فهم النتائج الحقيقية للحروب، بعيدًا عن الواقع الميداني.

انتقادات للأوضاع داخل إيران

أشار إبراهيم عيسى، إلى أن النظام الإيراني لم ينجح في حماية شعبه، في ظل ما وصفه بتعرض منشآته وبنيته التحتية للضربات، لافتًا إلى أن الأولويات العسكرية للنظام طغت على الاهتمام بالدفاع الداخلي.

واعتبر أن هذا التوجه يكشف خللًا في إدارة الموارد، إذ يتم التركيز على القدرات الهجومية بدلًا من تعزيز الحماية الداخلية.

إبراهيم عيسى يشيد بمواقف دول الخليج

أشاد "عيسى" في المقابل، بدول الخليج، مؤكدًا أنها أظهرت قدرًا من الانضباط والكفاءة في إدارة الأزمات، مع الحفاظ على استقرار المجتمعات واستمرار مظاهر الحياة الطبيعية.

ولفت "الإعلامي" إلى أن هذا النموذج يعكس قدرة على التوازن في التعامل مع التحديات، بما يبرز نموذجًا مختلفًا في إدارة الصراعات.

دعوة لقراءة واقعية للحرب الإيرانية

اختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع ما يجري بواقعية، وعدم الانسياق وراء روايات غير دقيقة، موضحًا أن الصراع لا يُحسم بمجرد وقف إطلاق النار، بل بمدى تحقيق الأهداف على الأرض.

وشدد الكاتب الصحفي، على أن استمرار التوترات يعني أن المشهد لا يزال مفتوحًا على تطورات متعددة، ما يتطلب قراءة هادئة وموضوعية بعيدًا عن الانحيازات الأيديولوجية.





