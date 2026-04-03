تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار التي حظيت باهتمام البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

شعبة الدواجن تحذر: انخفاض الأسعار بعد رمضان يهدد المربين

حذر الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن قبل وبعد شهر رمضان، مشيرًا إلى أن تراجع الطلب عقب انتهاء الشهر الكريم تسبب في هبوط الأسعار بشكل ملحوظ.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود، غدًا الجمعة، طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، على أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس بارد على معظم الأنحاء.

ياسمين عز: الأسر في مأزق بسبب قرارات تعطيل الدراسة المفاجئة

قالت الإعلامية ياسمين عز إن حالة عدم وضوح القرارات الرسمية بشأن تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية تضع الأسر في مأزق يومي، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم تتأخر في إعلان القرار رغم التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد الجوية.

خبير عسكري: تعقيدات تقنية تُجهض سيناريو مصادرة اليورانيوم الإيراني

أكد اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن القوات الأمريكية لا تملك القدرة الواقعية على تنفيذ عملية إنزال جوي لاستخلاص اليورانيوم ونقله خارج إيران، مشيرًا إلى أن العوائق الميدانية وطبيعة الدفاعات الحالية تجعل هذا السيناريو غير قابل للتنفيذ.

موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر من الأتربة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثير الرمال المثارة على عدد من المناطق، مشيرة إلى أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية يبدأ خلال الفترة المقبلة.

الجندي: لا راحة في الدنيا.. والآخرة دار البقاء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض العبارات المتداولة مثل "لا حيلة في الرزق، ولا راحة في الدنيا" تحمل معنى عميقًا، مؤكدًا أن الراحة الحقيقية ليست في الدنيا وإنما في الآخرة، وأن الدنيا دار تعب والآخرة دار الراحة.