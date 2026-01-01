قررت الصحف القومية الأهرام والجمهورية والأخبار، رفع أسعار الإصدارات اليومية لتصبح 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

ويأتي قرار الزيادة، بحسب تنويه الصحف الثلاث المنشور في صفحاتهم الأولى، بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة الورقية، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار تقديم المحتوى الصحفي بجودة عالية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أشارت جريدة "الأخبار والجمهورية"، في صفحتهما الأولى، إلى أن سبب الزيادة يعود إلى الارتفاع المتواصل في تكلفة الورق ومستلزمات الطباعة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة الطفيفة تمثل جزءًا بسيطًا من إجمالي تكاليف الإنتاج، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير الأداء الصحفي وتعزيز التغطيات المتخصصة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت جريدة الأهرام، أن رفع السعر أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية تقديم المحتوى الصحفي بجودة عالية، وقالت في بيانها: "إننا في الأهرام، التي تظل دوماً مرآة للوطن وصوتاً للشعب ونافذة على العالم، نواجه اليوم تحدياً اقتصادياً يفرض علينا رفع سعر النسخة إلى 5 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات، لضمان استدامة الصحيفة وقدرتها على تغطية كافة الأخبار والأحداث بجودة واحترافية".