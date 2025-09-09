إعلان

إعلان نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية 2025.. رابط سريع

10:09 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

تنسيق طلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

ومن المقرر أن يتيح مكتب التنسيق للطلاب المستنفدين الرغبات تسجيل رغباتهم من جديد في ضوء الحد الأدنى المعلن في نتيجة التنسيق.

كما يبدأ مكتب التنسيق خلال ساعات تسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة للطلاب المرشحين من تنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق طلاب الثانوية المرحلة الثالثة مكتب تنسيق القبول الجامعات الحكومية والمعاهد
