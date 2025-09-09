إعلان نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية 2025.. رابط سريع

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

ومن المقرر أن يتيح مكتب التنسيق للطلاب المستنفدين الرغبات تسجيل رغباتهم من جديد في ضوء الحد الأدنى المعلن في نتيجة التنسيق.

كما يبدأ مكتب التنسيق خلال ساعات تسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة للطلاب المرشحين من تنسيق المرحلة الثالثة.

اقرأ أيضا:

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس