مختار جمعة يوجه تحية إلى الرئيس السيسي لاهتمامه باللغة العربية وتعزيز مكانتها

09:48 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الدكتور محمد مختار جمعة

كتبت- داليا الظنيني:

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لاهتمامه البالغ باللغة العربية وحرصه على تعزيز مكانتها، مؤكدًا أن الرئيس يدرك تمامًا أهمية هذا الاهتمام باعتبار أن العربية هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية، لغة ولّادة ومعطاءة عبر التاريخ.

وأشار "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن الجدل الدائر حول مناهج التعليم يركز على الانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين إلى الفهم والتفكير، لكنه شدد على أن هذا غير كافٍ في تعليم اللغة العربية، موضحًا أن العربية تقوم على القواعد والفهم والتطبيق، غير أن الغاية الأهم هي الأداء السليم والطلاقة في التحدث.

وأضاف أن تأهيل معلمي اللغة العربية ضرورة أساسية، إلى جانب إدماج أنشطة غير صفية مثل جماعات الشعر والخطابة المدرسية والمسرح ورعاية المواهب الشابة، بما ينعكس على تحسين ملكة اللغة لدى الطلاب.

كما وجّه انتقادًا إلى مجمع اللغة العربية، متسائلًا عن غياب ندواته ومشاركاته الثقافية، ودوره في النقد الأدبي الرصين والصالونات الفكرية، مؤكدًا أن تفعيل هذا الدور يعد عنصرًا محوريًا في نشر الوعي اللغوي والثقافي.

وفي ختام كلمته، دعا جمعة الله أن يحفظ مصر، مشددًا على أن خدمة الوطن جزء من العقيدة وصميم العمل، وأن مصر ستظل دائمًا رائدة في حمل رسالة اللغة العربية وحمايتها.

