كتب- محمد سامي:

عقد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض المقترحات المقدمة من مركز القاهرة المالي العالمي CIFC لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من راؤول ألوس توماس، وهشام قدورة، وصلاح الناصر، ممثلين عن مركز القاهرة المالي العالمي CIFC.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى انتهاء الحكومة من مختلف أعمال البناء بمنطقة الأعمال المركزية، وأنه جار بحث التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في إدارة المنطقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتطلع لإنشاء منطقتين للأعمال: الأولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والثانية بمدينة رأس الحكمة، فضلًا عن سعي الحكومة للانتهاء من مشروع القانون الخاص بإدارة مناطق المال والأعمال لعرضه على البرلمان القادم.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للاستماع للعرض المقدم من أحد التحالفات العالمية حول فرص التعاون للترويج والإدارة لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، أشار صلاح الناصر، إلى اهتمام مركز القاهرة المالي العالمي بالتعاون مع الحكومة المصرية في إدارة والترويج للمنطقة الخاصة بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تناول راؤول ألوس توماس خبرات مركز القاهرة المالي العالمي في مجال المال والأعمال والعديد من القطاعات الاستثمارية الأخرى، مشيرًا إلى أهمية إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاستثمار وربط أسواق المال والأعمال بمصر والقارة الأفريقية بباقي انحاء العالم.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستمرار أوجه التعاون والتنسيق مع مركز القاهرة المالي العالمي بشأن مختلف التفاصيل المتعلقة بالعرض الذي قدموه.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو المركز عن تقديرهم لحماس الحكومة المصرية ورغبتها في التعاون مع المركز، مؤكدين أنهم سيواصلون التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

وفى ذات السياق، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تتطلع لمزيد من التواصل المستمر مع المركز ومناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاون المشترك بين الطرفين.