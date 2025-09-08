كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في افتتاح غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة بمقر محكمة القاهرة الجديدة بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشار عبدالآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة والدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكدت المستشارة أمل عمار، على أن إنشاء هاتين الغرفتين يجسدان التزام الدولة الراسخ بإنصاف المرأة وحمايتها وضمان حصولها على العدالة في بيئة آمنة مشيرة إلى أن هاتين الغرفتين هما الثانيتان على مستوى الجمهورية حيث سبقتهما الغرفة الأولى بمحكمة استئناف الإسكندرية في 18 ديسمبر 2023 والتي تم تجهيزها خلال رئاسة المستشار عدنان فنجري لمحكمة الإسكندرية في هذا الوقت وتم افتتاحها في عهد الوزير عمر مروان.

وأضافت أن وجود غرف مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية (صوت وصورة مشفرة) تُمكّن الضحية أو الشاهد من الإدلاء بأقوالهم دون مواجهة مباشرة مع الجاني وتراعي الخصوصية التامة وتوفر بيئة إنسانية داعمة تعمل على حماية المرأة نفسيًا وتساعد القضاء على دقة الإجراءات مؤكدة ان هذه الغرف من الإنجازات العظيمة التي ستساهم في إحداث تأثير إيجابي وملموس.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن تطلعها إلى تعميم هذه التجربة بجميع محاكم الجمهورية حيث تعد هذه الخطوة المهمة هي أحد الخطوات التي تعزز الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كما تؤكد على الالتزام المصري بالاتفاقيات الدولية لحماية المرأة ومكافحة العنف.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم كل الشكر والتقدير لوزير العدل وقطاعات وزارة العدل المختلفة التي أسفرت عن هذا العمل المتميز والدكتورة غادة والي علي شراكتها المتميزة من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وللمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ولكل من أسهم في هذا المشروع مؤكدة أن هذا المشروع يؤكد على أن العدالة في مصر تراعى البعد الإنساني وأن كرامة المرأة في صميم منظومتنا القضائية.