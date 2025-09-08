برلماني: "مراسي" البحر الأحمر" يحول المنطقة لوجهة سياحية عالمية

كتب- نشأت علي:

قال جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن وضع حجر الأساس لمشروع "مراسي البحر الأحمر" بالشراكة مع شركتين من أكبر الشركات العربية، باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه مصري (ما يقارب تريليون جنيه)، وعلى مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع، يمثل نقلة نوعية ستعزز موقع مصر على خريطة السياحة العالمية، وترتقي بالبنية التحتية السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح "أبو الفتوح"، في بيان، أن المشروع سيتضمن إنشاء أكثر من 4000 غرفة وشقة فندقية، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر، وتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية جاذبة على مدار العام.

وأشار "أبو الفتوح" إلى أن المشروع سيوفر 150 ألف فرصة عمل خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى 25 ألف فرصة عمل دائمة عقب التشغيل، مؤكدًا أن الدولة ستحقق عوائد اقتصادية كبيرة من المشروع، سواء من خلال حصتها في المساحات البنائية أو عبر تنشيط قطاعات خدمية مرتبطة مثل مطار الغردقة وميناء سفاجا، إلى جانب تعزيز الإيرادات السياحية عبر الدمج بين العناصر الفندقية والسكنية والثقافية والترفيهية في منظومة واحدة.

وأضاف أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في مصر سجل خلال عام 2024 أعلى مساهمة له في الناتج المحلي بنسبة 8.5%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 8.6% خلال 2025 بنمو قدره 4.9%.

كما شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السائحين خلال الربع الأول من 2025، لتحل في المركز العاشر عالميًا بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح في 2024 مقابل 14.9 مليون سائح في 2023، وبلغت عوائد السياحة 14.1 مليار دولار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "مراسي البحر الأحمر" سيضاعف من طاقة الإقامة السياحية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في السياحة الفاخرة من خلال الفنادق الراقية والمرافق البحرية المتطورة، مشددًا على أنه مشروع استراتيجي عربي–مصري يمثل منصة متكاملة لنهضة سياحية واقتصادية، وفرصة مهمة لزيادة العوائد السياحية وخلق فرص عمل نوعية، بما يعزز من مكانة مصر في التصنيفات السياحية العالمية.

