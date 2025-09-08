نقابة الأطباء: علاج حالات الطوارئ حق إنساني وقانوني

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن علاج أي مريض يصل إلى قسم الطوارئ يُعد التزامًا إنسانيًا وقانونيًا على جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو جامعية أو خاصة، موضحًا أن حالات الطوارئ في جميع دول العالم تُعامل على أنها واجب علاجي فوري بغض النظر عن جنسية المريض أو وضعه المادي.

وأوضح الزيات، خلال حواره ببرنامج أهل مصر المذاع عبر قناة أزهري، أن القرار الصادر عن وزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة ليس قرارًا جديدًا، بل هو قديم وسبق أن نُص عليه بقرارات وزارية سابقة، لكن المشكلة تكمن في عدم تفعيله بالشكل السليم وعدم وجود آليات واضحة لتنفيذه.

وأضاف أن المأساة التي تعرضت لها إحدى الزميلات الإعلاميات مؤخرًا، بعدما مُنعت من دخول الطوارئ لعدم امتلاكها 1400 جنيه، تكشف الخلل في المنظومة، مشددًا على أن ما حدث كان سببًا في وفاتها، وهو أمر لا يرضى به أحد ولا يجب أن يتكرر.

وأشار الزيات إلى أن القانون واللوائح واضحة في هذا الإطار، لكن التحدي الحقيقي هو في التطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات ما زالت تُغلب الشق المادي على الواجب الإنساني والمهني، مما يهدد حياة المرضى ويضع المنظومة الصحية أمام تحديات حقيقية.