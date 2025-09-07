عمرو أديب: القمر الدامي درس في التواضع وعظمة الكون

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن ظاهرة "القمر الدامي" تمثل لحظة فريدة تدعو البشر للتأمل في عظمة الكون، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُبرز ضآلة الإنسان أمام النظام الكوني الدقيق.

خلال برنامجه "الحكاية"، أوضح أديب أن القمر الدامي يحمل أبعادًا متعددة، حيث يراها البعض من منظور علمي يفسر حدوثها، بينما يربطها آخرون بمعانٍ دينية وروحية.

وقال إن مثل هذه الأحداث ليست مجرد عروض بصرية مبهرة، بل رسائل عميقة تحث الإنسان على إدراك مكانته الحقيقية ضمن هذا الوجود الشاسع.

وأضاف أن هذه الظاهرة تؤثر على الطبيعة والنباتات، بل وحتى على الحالة النفسية للإنسان، مما يعكس التفاعل الطبيعي بين العلم والدين في تفسير الظواهر الكونية.

وتابع أديب مشيرًا إلى أن القمر الدامي يذكّر الإنسان بعجزه عن التحكم في القوانين الكونية التي تحكم هذه الظواهر.

وأكد أن هذه الأحداث تدعو إلى التواضع، حيث يدرك الإنسان أن تقدمه العلمي والتكنولوجي لا يمكنه تغيير مسار الكون الذي يسير وفق نظام إلهي محكم.

وأشار أديب إلى أن مثل هذه الظواهر تمثل فرصة للتفكر في معنى الحياة والوجود، مؤكدًا أن لحظات التأمل في السماء كفيلة بتغيير نظرة الإنسان إلى نفسه.