كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وجود مساء اليوم، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والتي تُعد من أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة.

كما أعلنت وزارة النقل، عن مد فترة تقديم طلبات الاشتراك الخاصة بالطلاب مستخدمي الأتوبيس الترددي حتى يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

مد فترة التقديم لاشتراكات طلاب الأتوبيس الترددي حتى 25 سبتمبر

أعلنت وزارة النقل، بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن مد فترة تقديم طلبات الاشتراك الخاصة بالطلاب مستخدمي الأتوبيس الترددي حتى يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا القرار بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب لاعتماد استمارات الاشتراك من جهاتهم التعليمية، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمة وتخفيف الأعباء عنهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

ننشر أسعار شقق إعمار في مراسي البحر الأحمر -(تفاصيل)

بدأت شركة إعمار مصر في بيع وحدات مشروعها الجديدة في البحر الأحمر، "مراسي البحر الأحمر"، والذي سيتم تنفيذه على غرار مراسي الساحل الشمالي.

ويبدأ سعر الوحدة الغرفة الواحدة بـ 14 مليون جنيه، أما الغرفتين بـ 19 مليون والـ 3 غرف بـ 23 مليون جنيه.

القاهرة تسجل 32 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأحد 2025/09/07، هزة أرضية غرب تركيا على بعد 873 كم شمال مرسى مطروح.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية، كالتالي:

- تاريخ الحدوث: 2025/09/07

- وقت الحدوث: 12:35:10 مساءً بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.9 درجة على مقياس ريختر.

خسوف القمر الكلي النادر.. حكم وكيفية أداء صلاة الخسوف

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاتي الكسوف والخسوف، سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويُسنّ الجماعة فيها؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا.

5 مستندات للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

شهدت الأيام الماضية إعلان مجلس الوزراء القواعد والشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المعني بقانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحصول المستأجرين على شقق بديلة للإيجار القديم.

وحددت الجريدة الرسمية المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم.

خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة

تشهد مصر ومعظم الدول العربية، مساء اليوم، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والتي تُعد من أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة.

ويمكن متابعة الخسوف في مناطق واسعة، وفق ما ذكره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

لـمَن الحق في امتلاك عداد الكهرباء بعد إخلاء شقق الإيجار القديم؟

يتساءل كثيرون من مستأجري الإيجار القديم، بعد التصديق على القانون الجديد، وﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ بعد الفترة المحددة في القانون ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕﺍﻹﺧﻼﺀ، عن ﻣﺼﻴﺮ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎئهم؛ إذ

يعتقدون أﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ؛ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀﻭﺩﻓﻌﻬﻢ تكاﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮﺍﺕ .

