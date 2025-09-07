مصر للطيران للشحن الجوي تُعدم كميات من البضائع المهملة والكيماويات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قامت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بإعدام كميات كبيرة من البضائع المهملة والمواد الكيماوية داخل مجمع بضائع القاهرة.

يأتي ذلك في إطار التزامها بدعم سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة وتوفير بيئة عمل أمنة وفق المقاييس الدولية، ضمن استراتيجية الشركة نحو تعزيز منظومة السلامة والجودة الشاملة، والحد من المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن، إضافةً إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات التخزينية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل.

وجرت عملية الإعدام بالتنسيق مع كلٍّ من مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات الجوية، والدفاع المدني، وشرطة ميناء القاهرة الجوي.

وتم التخلص من هذه البضائع داخل المدفن المخصص لمثل هذه الحالات بطريقة أمنة متوافقة مع معايير السلامة والاشتراطات البيئية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على مواكبة توجهات الدولة والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات السلامة والأمان، بما يعزز مكانتها كشريك وطني موثوق في دعم صناعة النقل الجوي وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية.