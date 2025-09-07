إعلان

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك " النجم الساطع - 2025"

05:10 م الأحد 07 سبتمبر 2025

النجم الساطع

background

كتب- محمد سامي:

فى إطار فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك " النجم الساطع - 2025 "، نفذت عناصر قوات المظلات لعدد من الدول المشاركة بالتدريب أنشطة القفز الحر بالأعلام بمنطقة الأهرامات الأثرية والتي عكست مدى الاحترافية والتناغم بين القوات المشاركة بالتدريب.

جاء ذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وقادة الدول المشاركة بالقفز المظلي.

وعلى هامش فعاليات التدريب تم تنفيذ منتدى " النجم الساطع - 2025 " بقاعدة محمد نجيب العسكرية والذي سينفذ على مدار عدة أيام من خلال تنفيذ ورش عمل في عدد من المجالات التخصصية منها (الذكاء الاصطناعي، واستخدام المسيرات لدعم العمليات العسكرية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية) فضلاً عن تنفيذ محاضرات نظرية وعملية عن تطور الأمن السيبراني واستخداماته.

فيما تواصل القوات المشاركة بالتدريب تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة حيث تم تنفيذ تدريباً عملياً لإجراءات التطهير لعناصر الحرب الكيميائية لاكتساب خبرات التعامل مع السيناريوهات الكيميائية الحديثة والمختلفة باستخدام أحدث الوسائل والمعدات الكيميائية، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبي للتعريف بأحدث أساليب البحث والإنقاذ، يأتي ذلك في إطار تعزيز أوجه تبادل الخبرات بين كافة الدول المشاركة بالتدريب.

تدريبات النجم الساطع التدريب المصري الأمريكي منطقة الأهرامات
