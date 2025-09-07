تغييرات وتنقلات واسعة في مديريات العمل بعدد من المحافظات

كتب- محمد نصار:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تنفيذ حركة تغييرات وتنقلات شملت عددًا من مديريات العمل في مختلف المحافظات، من بينها: القاهرة، وجنوب سيناء، والبحيرة، وأسيوط، والغربية، وبني سويف، والسويس، والأقصر، وكفر الشيخ، وغيرها.

وأوضح الوزير، أن هذه التغييرات شملت تعديل مواقع قيادية، إلى جانب نقل عدد من الموظفين بين الإدارات ومكاتب العمل التابعة للمديريات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتجديد الدماء في المواقع التنفيذية ودعمها بكفاءات قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة والتواصل الفعّال مع المواطنين.

وأكد "جبران"، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الوزارة على تقديم خدماتها للمواطنين بصورة لائقة وكريمة، مشددًا على أن اختيار القيادات الجديدة يهدف إلى تمكينها من إدارة الملفات الحيوية بفاعلية، وضمان استمرارية تحقيق النتائج الإيجابية.

وأشار وزير العمل إلى أن الخطة الحالية للوزارة تركز على تطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية حفاظًا على العامل وأدوات الإنتاج، وبما يحقق بيئة عمل لائقة تدعم استقرار العملية الإنتاجية.

