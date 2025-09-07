الصحة تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ قافلة طبية شاملة داخل نادي هليوبوليس يومي الجمعة والسبت 5 و6 سبتمبر 2025، ضمن فعاليات حملة «100 يوم صحة» التي تستهدف إتاحة الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القافلة شهدت إقبالًا ملحوظًا ونجحت في تقديم خدمات متخصصة في عدة مجالات طبية، مؤكدًا أن طب الأسنان كان على رأس أولوياتها، في إطار خطة الوزارة لدمج هذا التخصص الحيوي ضمن المبادرات الصحية والقوافل الطبية لتحقيق رعاية متكاملة.

وبيّن «عبدالغفار» أن القافلة قدّمت خدمات طب الأسنان لـ147 حالة، شملت جلسات تنظيف وتحت جير، وحشو عادي، وخلع أسنان، إلى جانب حالتين من حشو أسنان الأطفال، وإجراء 12 أشعة تشخيصية، كما تم توقيع الكشف الطبي العام على 52 حالة، بينما تم تحويل 24 حالة أخرى إلى مستشفيات الوزارة لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات صحية مجانية تتسم بالكفاءة والجودة، في إطار المبادرات القومية وعلى رأسها حملة «100 يوم صحة». وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع بتنظيم هذه القوافل خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

