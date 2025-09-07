عباس شراقي: مصر استوعبت "السنوات الأخطر" من ملء سد النهضة

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن اكتمال عملية التخزين خلف سد النضة والتي وصلت إلى 64 مليار متر مكعب من المياه.

وقال شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "سد النهضة اكتمل بناؤه وتخزين المياه خلفه رسميًا في 5 سبتمبر من العام الماضي"، مشيرًا إلى أن الكمية المخزنة بلغت 64 مليار متر مكعب، مضيفًا أن 4 مليارات متر مكعب إضافية ستمر قريبًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أستاذ الموارد المائية أن جزءًا من إيرادات مصر المائية "احتجز خلال عمليات ملء السد"، موضحًا أن إجمالي إيرادات مصر من مياه النيل التي تم استقطاعها خلال فترة الملء قد تصل إلى 100 مليار متر مكعب.

وتابع شراقي: "كل إيراد مصر من موسم الأمطار الحالي ستأتي إلى مصر هذا العام"، مشددًا على أن السنوات الأصعب والأخطر كانت الـ5 سنوات الماضية، ومصر استطاعت استيعابها من خلال حسن استغلال كل قطرة مياه خلف السد العالي.

وأكد الخبير المائي أن المياه بدأت بالفعل في الوصول إلى السد العالي، مشيرًا إلى أن التوربينات الـ4 التي تم تركيبها بجسم السد الغثيوبي لم تعمل بشكل كامل حتى الآن، وهو ما يفسر وجود 60 مليار متر مكعب خلف سد النهضة وهي أقصى طاقته التخزينية.

وتابع شراقي: "نحن في منتصف موسم الأمطار على حوض النيل الأزرق الذي كان أقل من المتوسط، مضيفًا: "نتوقع أن تكون كميات الأمطار أعلى في النصف الثاني من الموسم".

وشدد الدكتور عباس شراقي، أن حسن إدارة المياه جنبت مصر الدخول في أزمة مائية، مشيدًا بالجهود المصرية في التعامل مع التحديات المائية التي فرضها سد النهضة الإثيوبي.