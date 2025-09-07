كتب- أحمد عبدالمنعم:

تشهد سماء مصر والدول العربية مساء اليوم الأحد خسوفا كليا للقمر فيما يسمى"قمر الدم"، كما تشهده سماء عدد من الدول الأوربية.

ومن المتوقع أن تبدأ ظاهرة خسوف القمر فى مصر فى تمام الساعة 6:28 مساء، على أن يكتمل دخول القمر في الظل ليبدأ الخسوف الكلي عند 8:31 مساء، بحيث يصل هذا الخسوف ذروته في الساعة 9:12 مساءً.

ومن المتوقع أن تستمر جميع مراحل خسوف القمر لمدة 5 ساعات و27 دقيقة تقريبًا، فيما تبلغ فترة الخسوف الكلي ساعة و22 دقيقة، ويُعد هذا الخسوف الثاني هذا العام بعد الخسوف الذي حدث في مارس الماضى، ويشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12أغسطس 2026، ويقتنص هواة الفلك ومحبو التصوير هذه الفرصة لتوثيق هذا الجمال الفلكي النادر.

"الأوقاف" تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى

وأعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الخسوف، مساء اليوم الأحد، بجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك إحياءً لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في التعامل مع الظواهر الكونية.

وكلفت الوزارة مديرياتها الإقليمية بإقامة الصلاة بالمساجد الكبرى في التوقيت المحدد؛ تأكيدًا لدور المساجد في نشر الهدي النبوي وربط الناس بسنة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

وصلاة الخسوف سنة مؤكدة عن سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أداها بنفسه، وهي ركعتان: في كل ركعة قيامان وقراءتان بالفاتحة وما تيسّر من القرآن، وركوعان وسجدتان، ويُسن إطالة القراءة والركوع والسجود، ويستحب أن القراءة تكون جهرًا على نحو ما ورد عن الجناب المعظم -صلى الله عليه وسلم-.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء الشعائر الدينية، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة استحضار المعاني الإيمانية عند وقوع الظواهر الكونية، بما يعكس رسالة الإسلام في الجمع بين العبادة والتفكر في آيات الله الكونية.