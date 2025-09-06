إعلان

متحدث الصحة يكشف ملابسات وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

07:11 م السبت 06 سبتمبر 2025

الدكتور حسام عبدالغفار

background

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الروايات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الإعلامية عبير الأباصيري غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير العلاج الطارئ لجميع المواطنين دون أي تكلفة مالية.

خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الستات" على قناة النهار، قال عبد الغفار إن الدستور المصري يكفل هذا الحق، وأن قرار رئيس الوزراء يُلزم جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة، باستقبال الحالات الطارئة فورًا.

وأوضح المتحدث أن الإعلامية الراحلة دخلت المستشفى بحالة صحية حرجة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وصعوبة في التنفس، وليس بسبب جلطة كما أُشيع.

وأضاف أن الطاقم الطبي استقبلها على الفور، ووضعها على جهاز الأكسجين، وقدم لها الرعاية اللازمة طوال يوم ونصف حتى وفاتها.

وتابع عبد الغفار أن المبلغ البالغ 1400 جنيه، الذي أُثير الجدل حوله، لم يكن مقابل العلاج الطارئ، بل كان مرتبطًا بطلب أوراق وأشعة إضافية بناءً على رغبة مرافق الأباصيري في نقلها إلى مستشفى تابع للتأمين الصحي الخاص بجهة عملها.

وأكد أن الخدمات الطارئة تُقدم مجانًا، وأن التحقيق الرسمي الذي أجرته الوزارة نفى أي إهمال طبي في القضية.

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة الإعلامية عبير الأباصيري
