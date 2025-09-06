أزهري يكشف مفاجأة بشأن الفيديو المُسيء للمولد النبوي

كتب- محمد نصار:

علق الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر ومدير عام تدريب الأئمة سابقًا بوزارة الأوقاف، على الفيديو المسيء للمولد النبوي الشريف داخل أحد المساجد.

وقال "تركي"، عبر حسابه على "فيسبوك": المواجهة حتمية مع عناصر الجماعات داخل وزارة الأوقاف بالقانون وعمل الإجراءات المناسبة.

وأضاف: قد يكون هذا الشاب ضحية لقيادة إخواني أو سلفي يمارس التقية، وقد أرسلت إلى مكتب الصديق العزيز، وزير الأوقاف ملفًا موثقًا لقيادات كانوا إخوانًا وسلفيين، ويتعاملون الآن بمنطق المنافقين، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: 14].

وتابع الشيخ أحمد تركي: "أذكر أنني قابلت شابًا في بعض المساجد حينما كنت مديرًا عامًا للتدريب، ذكر لي قصته وكيف أنه درس في مركز الثقافة الإسلامية التابع للوزارة بتوصية من فلان (فلان هذا قيادي في الوزارة).، قلت له وما علاقتك بفلان؟، قال لي، إحنا مجموعة من الأخوة (يعني أخوة في جماعة)، نرجع له ويسهل لنا ما نريد من الوزارة على قدر استطاعته؟، قلت له: والمطلوب؟، قال لي، أنا عاوز اطلع تصريح خطابة؟".

وواصل: "للأسف هناك دائرة خفية لنشر الفكر المتطرف بمساعدة المنافقين الذين كانوا في عهد الإخوان دواعش، وفي عهد الوزير أسامة، متصوفة، هذا ما يمكن البوح به في هذه الفترة لدق أجراس الخطر ولكن الجعبة لا تزال تمتلء بالحقائق.

