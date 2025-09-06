- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن

كتب- محمد صلاح:

حدَّد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الرسومَ والمبالغَ التي يتم خصمها من قيمة رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت" عند الشحن في شهر سبتمبر الجاري 2025.

خصم بسبب الأقساط

وكشف الجهاز، عبر منشور على الصفحة الرسمية بـ"فيسبوك"، أنه من أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت، هو وجود أقساط مترتبة على المواطن، سواء نتيجة الاشتراك في نظام تقسيط تركيب العداد الجديد، إذ يتم خصم القسط شهريًّا لمدة تصل إلى 24 شهرًا، أو في حالة استبدال العداد القديم بعداد مسبوق الدفع؛ حيث يتم تحصيل قيمة العداد على دفعات شهرية.

وأعلن الجهاز أنه يتم عند شحن العداد، خصم قيمة فرق الاستهلاك، كالتالي:

- يُخصَم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة.

- يُخصَم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة.

- يُخصَم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة.

خصم مقابل خدمة العملاء

وأشار الجهاز إلى أنه يتم أيضًا خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويُحسَب كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة أكثر من 650 حتى 1000: 25 جنيهًا.

- الشريحة السابعة؛ ما يزيد على 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.

- الخصم والمكان مُغلَق: يخصم العداد تلقائيًّا في نهاية كل شهر ما يُعرَف بـ"المقروء بصفر"، وقيمتُه تكون 9 جنيهات شهريًّا في حالة عدم الاستهلاك.





