الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت 6 سبتمبر، وحتى الخميس 11 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال هذه الفترة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً.

وأصافت: تتكون شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس غد يشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (30:50) كم/س وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من الأحد 7 سبتمبر من المتوقع انخفاض قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل مما يعمل على تلطيف الأجواء.

اقرأ أيضا:

اضطراب حركة البحر ورياح.. توقعات طقس السبت

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الكبرى غدًا