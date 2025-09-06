إعلان

المياه تنقطع عن هذه المناطق 8 ساعات.. تعرف على الأماكن وأسباب الإنقطاع

02:00 ص السبت 06 سبتمبر 2025

أعمال خطوط المياه

كتب-عمرو صالح:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه اليوم السبت عن عدد من المناطق المختلفة وذلك نظرا لقيامها بأعمال لحامات برافع أطلس على خط الطرد الرئيسى للرافع قطر 1000مم بمدينة السلام.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية الأماكن التي ينقطع عنها المياه اليوم وفقا للبيان الصادر عن الشركة مناطق (مساكن إسكندرية 2 / مساكن الدلتا 2 إسكانات أطلس 4 / إسكانات الجمهورية 1 ، 2 / إسكانات القاهرة "و+هـ" /مساكن العاملين بمحطة البركة / منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وضعفها بمناطق (العبد 700 واسبيكو القديم والجديد) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.

