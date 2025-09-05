كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء عدنان الضميري، الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية، أن عملية 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حماس لم تحقق أيًا من أهدافها المعلنة، مشيرًا إلى أنها لم تكن حربًا بين جيشين متكافئين، بل عدوانًا أحاديًا أدى إلى دمار غزة، والروايات التي حاولت تصوير غزة كقوة لا تُهزم كانت مبالغات إعلامية لا تعكس الواقع.

وخلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "محل نقاش" على قناة العربية، أوضح الضميري أن اليمين المتطرف في إسرائيل وحماس يشتركان في رفضهما للنقد أو المراجعة، مما أعاق انضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن نجاح المقاومة يُقاس بتحقيق الأهداف وليس بالخسائر، مشددًا على أن دماء الأطفال في غزة هي التي أثارت الرأي العام العالمي، وليس تأييدًا لعملية 7 أكتوبر أو أيديولوجية حماس.

وتابع الضميري مشيرًا إلى أن قادة حماس فشلوا في توقع رد فعل إسرائيل، مستشهدًا بتصريح حسن نصر الله عام 2006 الذي أقر بأنه لم يكن ليدخل حرب لبنان لو عرف حجم الرد الإسرائيلي.

وأكد أن قيادات حماس، في الغرف المغلقة، ربما تعترف الآن بخطأ تقديرها لتداعيات العملية التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية هائلة دون تحقيق أهداف مثل إقامة دولة فلسطينية أو فك الحصار.

وأشار الضميري إلى أن المسارات السياسية التي تبنتها فتح، مثل اتفاقيات أوسلو وكامب ديفيد، قوبلت بتعنت إسرائيلي، منتقدًا نهج حماس الانتحاري لعدم تقديره لقوة العدو.

وأكد الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية، أن المقاومة الحقيقية تتطلب استراتيجية تحسب التداعيات بدقة، مؤكدًا أن الخسائر الباهظة في غزة تجاوزت أي مكاسب محتملة، مما يستدعي مراجعة عميقة لنهج المقاومة.

