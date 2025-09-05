كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي وكيل لجنة الخطة والموازنة موقف أسعار السلع الغذائية حال إقرار لجنة تسعير المواد البترولية خلال اجتماعها المقرر عقده في أكتوبر المقبل، زيادة أسعار المواد البترولية وذلك بعد أن أعلنت وزارة البترول في أبريل الماضي أن الأسعار الحالية ستظل ثابتة حتى أكتوبر.

وقال الفقي في تصريحات خاصة لمصراوي: في حال إقرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة تسعير المحروقات خلال اجتماعها المرتقب في أكتوبر المقبل، فإن أسعار السلع لن تتأثر بشكل كبير وسيكون الحد الأقصى للزيادة 10%.

وأوضح الفقي أن الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات ستكون الأخيرة للوصول إلى السعر العالمي للمواد البترولية.

وحول تأثير الزيادة المرتقبة على أسعار الفائدة بالبنوك قال الفقي: من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعا خلال أكتوبر المقبل والذي يأتي بالتزامن في نفس الفترة مع اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية وفي حال زيادة المحروقات من المتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%.

ومن المقرر أن تعقد إقرار لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعا في أكتوبر المقبل لحسم مصير أسعار المواد البترولية المقدمة للمواطنين وذلك وسط حالة ترقب من كافة الأسواق المصرية.

اقرأ أيضاً:

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة

الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"