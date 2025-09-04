الأعلى للإعلام يختتم الدورة الـ61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وبالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة ووزارة الخارجية الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة، وذلك في مقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس، وذلك في إطار دور المجلس في مد جسور التعاون وتعزيز الريادة الإعلامية بين دول القارة.

وشارك في الدورة اثنان من نقباء الصحفيين من دولتي كوت ديفوار وأوغندا، و21 صحفي من دول تنزانيا والجزائر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وجيبوتي وغانا وكينيا ومالي والمغرب وموريتانيا ونيجيريا وتشاد وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى 5 صحفيين مصريين من صحف الوفد، والدستور، ومجلة أكتوبر، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والمال.

شملت فعاليات هذه الدورة على مدار ثلاثة أسابيع محاضرات نظرية، وزيارات عملية، وثقافية وسياحية، وترفيهية من بينها زيارة العاصمة الإدارية، ومقر منظمة المدن الإفريقية (فرع القاهرة)، ومركز الترجمة بوزارة الثقافة في العاصمة الإدارية، وجريدتي الأهرام ويكلي وإبدو، وجريدة الجمهورية، ونقابة الصحفيين، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والجامعة الأمريكية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومنطقة الحسين وشارع المعز، والأهرامات، ومدينة الإسكندرية، ومجمع الأديان، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

حضر حفل الختام المستشارة ريم هندي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للإعلام، وأمال عبدالمطلب مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية، وأعضاء الأمانة الفنية لاتحاد الصحفيين الأفارقة السفير أحمد حجاج، والسفير محمد حجازي ود. زينب عباس أمين عام الاتحاد، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين.