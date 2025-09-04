شعبة الدواجن: انخفاض كبير في أسعار الكتاكيت والأعلاف

كتب- حسن مرسي:

أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الكتكوت والأعلاف، وهو ما يُنبئ باستقرار قادم في سوق الدواجن المحلي.

خلال مداخلته الهاتفية عبر قناة صدى البلد، أوضح السيد أن الوزارة تدرس عددًا من البدائل لتقليل حلقات التداول، بهدف السيطرة على الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وأكد أن السماسرة كانوا السبب الرئيسي في الأزمات السابقة، وكشف أن جهاز حماية المنافسة قد أحال عددًا منهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التلاعب في الأسعار.

وكشف رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، عن انخفاض كبير في سعر الكتكوت، الذي تراجع من 52 جنيهًا في وقت سابق إلى 17 جنيهًا حاليًا، أي بانخفاض قدره 35 جنيهًا.

وأضاف أن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضًا ملحوظًا أيضًا، حيث هبط سعر الطن من 32 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه. وأوضح أن هذا التراجع في أسعار المدخلات سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على التكلفة النهائية لإنتاج الدواجن، مما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق.

وأكد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، على أن السوق يتوقع توازنًا أكبر بين العرض والطلب في الفترة المقبلة، ما يضمن عدم حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار.