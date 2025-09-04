20 صورة لأعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تقدم أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، منوهة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات، إضافة إلى أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو "نفق لكل اتجاه" ، بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تقدم العمل في المحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير; وهي محطات: (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات)، مبينة أنه جار الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، مؤكدة أن هذه المحطات الثلاثة ستكون منتهية، سطحيا، قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميا، بعد اكتمال تنفيذه.

وذكرت الوزارة أنه يجري حاليا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تمتد بطول 31.8 كم، وعدد 21 محطة (6 علوية - 15 نفقية) في مسار نفقي، ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة (طبقا للمسار الذي تمت الموافقة عليه)، ثم تمتد بشارع صلاح سالم، ثم طريق النصر حتى جامعة الأزهر، مرورا بمدينة نصر، لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، قبل الاستمرار في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى تتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة، ثم الامتداد شرقا بمحور السادات، بعد أكاديمية الشرطة، في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.