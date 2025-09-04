إعلان

وزير الثقافة يزور المايسترو سليم سحاب للاطمئنان على حالته الصحية

06:05 م الخميس 04 سبتمبر 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة المايسترو الدكتور سليم سحاب في المستشفى مساء أمس، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمّت به هذا الأسبوع وذلك قبل مغادرته المستشفى.

واطمأن الوزير خلال الزيارة من مدير المستشفى وطاقم الاستشاريين على تطورات الحالة الصحية للمايسترو الكبير، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، وأنه خضع للرعاية الطبية اللازمة فور وصوله إلى المستشفى، إضافة إلى إجراء الفحوصات المطلوبة.

أعرب وزير الثقافة عن تقديره العميق لمسيرة المايسترو سليم سحاب، مؤكدًا أنه قيمة موسيقية وثقافية كبيرة أثرت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتز بعطائه المستمر وإسهاماته البارزة في إثراء المشهد الفني.

من جانبه توجه المايسترو سليم سحاب بخالص الشكر لوزير الثقافة على هذه اللفتة، التي تعكس تقدير الدولة ورعايتها للفنانين.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد فؤاد هنو سليم سحاب وزير الثقافة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح