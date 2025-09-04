إعلان

ذكرى المولد النبوي الشريف.. السيسي: أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بنهج نبينا الكريم

01:42 م الخميس 04 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: "أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة، بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد ﷺ، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يرزقنا الاقتداء بنهج نبينا الكريم في الرحمة والمحبة والسلام".

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى المولد النبوي الشريف الرئيس السيسي
