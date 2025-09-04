"الأوقاف" تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرمت وزارة الأوقاف 200 متسابق من حفظة القرآن الكريم، خلال احتفالية نظمتها مديرية أوقاف القاهرة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأكد الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن الوزارة تولي رعاية خاصة لحفظة كتاب الله، مشيرًا إلى أنهم يمثلون القدوة للأجيال المقبلة ونماذج مضيئة تؤكد عناية الدولة بالقرآن الكريم وأهله.

وأوضح أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار خطط الوزارة المتواصلة لدعم حفظة القرآن وتشجيع الناشئة على الارتباط بكتاب الله، بما يعزز الدور الدعوي والتربوي لوزارة الأوقاف.

