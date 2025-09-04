إعلان

"الأوقاف" تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب

01:39 م الخميس 04 سبتمبر 2025

وزارة الأوقاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرمت وزارة الأوقاف 200 متسابق من حفظة القرآن الكريم، خلال احتفالية نظمتها مديرية أوقاف القاهرة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأكد الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن الوزارة تولي رعاية خاصة لحفظة كتاب الله، مشيرًا إلى أنهم يمثلون القدوة للأجيال المقبلة ونماذج مضيئة تؤكد عناية الدولة بالقرآن الكريم وأهله.

وأوضح أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار خطط الوزارة المتواصلة لدعم حفظة القرآن وتشجيع الناشئة على الارتباط بكتاب الله، بما يعزز الدور الدعوي والتربوي لوزارة الأوقاف.

اقرأ أيضاً:

خطوات التظلم على الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

التعليم العالي تُعلن فتح تسجيل رغبات الثانوية الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد سنتين

فتح باب العضوية لمعلمي الحصة.. ونقابة المعلمين توضح التفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف تكريم حفظة القرآن الكريم مسجد السيدة زينب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح