بيان عاجل من "الصحة والتعليم" بعد إصابة 4 تلاميذ بمرض "HFMD"

أصدرت وزارتا الصحة والسكان والتربية والتعليم، بيانًا مشتركًا بالإشارة إلى ما أُثير مؤخرًا بشأن إصابة 4 تلاميذ في مدرسة خاصة بالجيزة بمرض "اليد والقدم والفم HFMD".

وقال البيان إن المرض لا يعدو كونه حالة فيروسية شائعة وخفيفة تُشفى تلقائيًا، ولا داعي مطلقًا لإغلاق المدارس أو الفصول.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذا المرض هو مرض فيروسي شائع يصيب الأطفال، خاصة دون سن الخامسة، ويُعد من الحالات البسيطة التي لا تشكّل خطرًا في معظم الأوقات، ويظهر المرض على شكل حمى خفيفة، تقرّحات في الفم، وطفح جلدي على اليدين والقدمين.

وأضافت: "نطمئن أولياء الأمور بأن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة دون الحاجة إلى علاج خاص، وتقتصر الرعاية على تخفيف الأعراض باستخدام مسكنات الألم والحمى المناسبة للأطفال، مع الحرص على إعطاء الطفل كميات كافية من السوائل لمنع الجفاف الناتج عن صعوبة البلع بسبب التقرحات، وعزل الطفل المصاب فقط في المنزل. وفي معظم الحالات، يمكن للطبيب تشخيص الحالة بسهولة من خلال الأعراض دون الحاجة إلى فحوصات إضافية".

وبشأن إجراءات الوقاية في المدارس، شددت الوزارة على أن إغلاق الفصول الدراسية أو المدارس غير ضروري للحد من انتشار المرض، موصيةً باتباع إجراءات وقائية بسيطة وفعّالة، تشمل:

* تعزيز النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

* تنظيف الأسطح المشتركة في المدارس والحضانات لتقليل احتمالية انتقال العدوى.

وشددت وزارة الصحة على أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يكفي للحفاظ على بيئة آمنة دون تعطيل العملية التعليمية، كما تحث جميع المدارس والمنشآت التعليمية على الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية الصادر عن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة.

ودعا البيان المشترك أولياء الأمور إلى عدم القلق والتواصل مع الأطباء في حال ظهور أعراض على أطفالهم للحصول على الإرشادات اللازمة، مؤكدًا التزام الوزارتين بمتابعة الوضع الصحي في المدارس، وتوفير كل الدعم لضمان سلامة أطفالنا.