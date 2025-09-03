نائب وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجموعات التشاور الإقليمي الثلاث بقطر

الدوحة- أ ش أ:

شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال اجتماع مجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي (2026 – 2035)، والتي استضافتها وزارة البلدية في قطر، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقال نائب وزير الزراعة: إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035 الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية، وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ستسهم في بلورة رؤية موحدة للخطة الاستراتيجية للدول الأعضاء بالمنظمة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي، وصولا إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح الصياد أنه تم خلال الاجتماع أيضا، متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بتطوير السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلا عن مناقشات اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 2026–2035، والتي تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.

شارك في الاجتماع ممثلون من 18 دولة عضو في المنظمة، إضافة إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية المعنية، وعدد من الخبراء ذو الصلة.

