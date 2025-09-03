كتب- محمد عبدالناصر:



قام المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، بتفقد مشروع تنفيذ خزان المياه بسعة 10 آلاف م³، والذي يشمل أعمال صب الخرسانة لموقع الخزان الإضافي لزيادة السعة التخزينية من إنتاج محطة تحلية مياه البحر إلى 20 ألف م³.



كما تفقد رئيس الجهاز ومسئولو المدينة منطقة الكورنيش، مشددًا على تأمين الشاطئ والتنبيه على المواطنين بالسباحة داخل المناطق المؤمنة، بجانب تفقد محطة الري بطاقة 1000 م³/ يوم ومصرف قلابشو، ومحطة تحلية مياه البحر لمتابعة سير العمل.



وشملت الجولة أيضًا تفقد عمارات مشروع "سكن مصر" ومنطقة عمارات "جنة" بالمرحلة الأولى، إضافة إلى المركز الطبي بالمدينة، حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة تقديم الخدمة الصحية لسكان المدينة بأعلى المعايير.



وأكد المهندس السيد همام أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها لدعم منظومة البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة.







