"بحوث الصحراء" يستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون العلمي المشترك

كتب- عمرو صالح:

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وفدًا من مكتب العلوم وتكنولوجيا الابتكار بمقاطعة خوبي الصينية، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجامعات والمعاهد البحثية بالمقاطعة والمركز، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون البحثي العلمي الزراعي المشترك.

وبحسب بيان وزارة الزراعة، ناقش الجانبان خلال اللقاء إنشاء معامل بحثية مشتركة في مجالات التصحر ومكافحة الجفاف والملوحة، ومصادر المياه غير التقليدية، إلى جانب برامج لتبادل الزيارات بين الخبراء. وأكد الوفد الصيني أن مؤسسات خوبي تُعد من بين الأقوى عالميًا في هذه المجالات.

وفي ختام الزيارة، وجّه الوفد دعوة رسمية للدكتور حسام شوقي وخبراء المركز، للمشاركة في المنتدى الإفريقي-الصيني المزمع عقده قريبًا في مدينة ووهان.

وترأس الوفد الصيني فانج يانفي، مدير عام إدارة العلوم والتكنولوجيا بمقاطعة خوبي، وضم مسؤولين من مكتب العلوم والتكنولوجيا، وبلدية ووهان للابتكار العلمي والتكنولوجي، ومكتب تيانمن للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى شركة ووهان للخدمات التقنية.

