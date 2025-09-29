رسميًا.. الفريق عباس حلمي رئيسًا لحزب حماة الوطن

الفريق عباس حلمي: هدفنا أن يكون الحزب رقم 1 على الساحة السياسية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس حزب حماة الوطن التي أجريت مساء اليوم بمركز المنارة بمدينة نصر عن فوز الفريق محمد عباس حلمي هاشم،برئاسة الحزب وذلك بعد انسحاب منافسه الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم الأسبق .

وذلك بعد ان حصل على 88.3 ‎%‎ بالموافقة على رئاسته للحزب خلال عملية الاستفتاء التي أجريت بمشاركة كافة قيادات الحزب وأمناء المحافظات والكوادر التي يحق لها الإدلاء بصوتها على توليه رئاسة الحزب بعد انسحاب منافسه الوحيد اشرف الشيحي.