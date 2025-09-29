إعلان

رسميًا.. الفريق عباس حلمي رئيسًا لحزب حماة الوطن

كتب- عمرو صالح:

06:53 م 29/09/2025
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس حزب حماة الوطن التي أجريت مساء اليوم بمركز المنارة بمدينة نصر عن فوز الفريق محمد عباس حلمي هاشم،برئاسة الحزب وذلك بعد انسحاب منافسه الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم الأسبق .

وذلك بعد ان حصل على 88.3 ‎%‎ بالموافقة على رئاسته للحزب خلال عملية الاستفتاء التي أجريت بمشاركة كافة قيادات الحزب وأمناء المحافظات والكوادر التي يحق لها الإدلاء بصوتها على توليه رئاسة الحزب بعد انسحاب منافسه الوحيد اشرف الشيحي.

