وزير العمل يشهد تسليم عقود توظيف لأكثر من 700 شاب

شهد محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات تسليم عقود عمل جديدة، التي نظمتها مديريات العمل في 26 محافظة في وقت واحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتوفير أكثر من 700 فرصة عمل في شركات القطاع الخاص، معظمها موجهة لفئة ذوي الهمم.



وخلال الفعالية، وجّه الوزير مديري مديريات العمل بضرورة متابعة تنفيذ العقود المبرمة اليوم، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق شروط العمل، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور.



كما شدد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين.



وأكد ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مع استمرار حملات التفتيش المكثفة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خصوصًا ما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب، وضمان سلامة العقود الموقعة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.



شارك في فعاليات تسليم العقود خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى، مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، إلى جانب هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل.



اقرأ أيضًا:



اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد









تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا









أجواء خريفة والقاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس الإثنين





