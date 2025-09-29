منحة الدكتور علي مصيلحي.. الشروط والكليات ورابط التقديم

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية فتحَ باب التقديم للحصول على منح دراسية كاملة، منحة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، موجهة إلى طلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية وSTEM ومدارس النيل (من الدور الأول)، وفقًا لمعايير الاستحقاق الاجتماعي.

وتشمل المنحةُ تغطيةَ المصروفات الدراسية بالكامل، وسكنًا طلابيًّا مجهزًا يشمل التغذية مجانًا.

وتتضمن المجالات المتاحة: الطب والتمريض والطب البيطري والحاسبات والذكاء الاصطناعي والزراعة وإدارة الأعمال والسياحة والفنون والتصميم.

وتضم قائمة الجامعات المشاركة: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية.

للتقديم ومعرفة الشروط، التسجيل عبر الرابط، اضغط هنا:

ويستمر التقديم حتى الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة الثانية ظهرًا، ويتم إعلان النتائج يوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥.

