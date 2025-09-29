الصحة: حملات مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات ومراكز التجميل، في إطار حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات طبية مرخصة وآمنة وحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في البحيرة نفذت سلسلة من الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة تهدد سلامة المرضى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مركز حوش عيسى، تم ضبط معمل تحاليل يُدعى "ميجا لاب" يعمل دون ترخيص، ويجمع ويبيع الدم بالمخالفة للقوانين المنظمة، كما تبين أن مديره ينتحل صفة "طبيب كيميائي"، وتم غلق المعمل وتشميعه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وفي مركز الدلنجات، تم ضبط مركز "ماسة كلينك" للتجميل والليزر، الذي تبين أنه غير مرخص وأعيد تشغيله رغم صدور قرار سابق بإغلاقه. وكشف التفتيش أن المركز تديره سيدة حاصلة على دبلوم صناعي منتحلة صفة "طبيبة جلدية".

كما تم ضبط 997 عبوة مجهولة المصدر، وأجهزة ليزر وسرنجات وأنابيب دم، في ظل غياب تام لاشتراطات مكافحة العدوى وإدارة النفايات الطبية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشميع المركز.

أما في إدكو - رشيد، رصدت الحملة مركز "تنفس" غير المرخص، تديره سيدة حاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي منتحلة صفة "طبيب تغذية".

وقد تم ضبط عبوات للتخسيس وكريمات مجهولة المصدر وأجهزة طبية غير مرخصة، مع مخالفات في إدارة النفايات الطبية، وتم غلق وتشميع المركز وتحرير محاضر بالواقعة.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات، داعيًا المواطنين إلى التأكد من تراخيص المنشآت الطبية والعاملين بها قبل تلقي أي خدمات طبية أو تجميلية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

