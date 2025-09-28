نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات ندوة "معا بالوعي نحميها"، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس وكل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والدكتورة رشا مهدي والأستاذة صفاء أبو السعود عضوتا المجلس والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ واللواء عماد الدين عبدالله السكرتير العام للمحافظ واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظ والدكتورة أمينة شلبي مقررة فرع المجلس بالدقهلية.

وأعربت المستشارة أمل عمار في مستهل كلمتها عن سعادتها وتشرفها بأن تكون في محافظة الدقهلية تلك المحافظة التي تفيض بعراقة التاريخ، وتحتضن رموزا فكرية وعلمية وثقافية ساهمت في تشكيل وجدان مصر ونهضتها، هذه الأرض الطيبة لم تكتف بصناعة البطولات في أوقات الشدة، بل أنجبت أجيالًا متعاقبة من الرواد الذين أسهموا في بناء حاضر ومستقبل الوطن.

كما أعربت عن خالص الشكر والتقدير إلى معالي المحافظ اللواء طارق مرزوق على جهوده المخلصة لخدمة أبناء المحافظة وعلى حرصه الدائم على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة وهو تعاون أثمر عن إنجازات ملموسة، منها حملات "طرق الأبواب" التي وصلت إلى آلاف السيدات والفتيات في القرى والنجوع لنشر الوعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي وأيضًا برامج التمكين الاقتصادي التي دعمت مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وأسهمت في رفع مستوى المعيشة للأسر.

كما أولينا اهتماما خاصًا بالجانب الاجتماعي عبر الندوات وبرامج الإرشاد الأسري التي عززت قيم الأسرة المتوازنة وغرس ثقافة الحوار والاحترام المتبادل وأضافت اننا لم نغفل عن الحماية والدعم، فكانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة وأولى عيادات المرأة الآمنة بكلية الطب علامات بارزة في مسيرة الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للمرأة وأوضحت أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي قضية تمكين المرأة في قلب المشروع الوطني، وأكد على أن المرأة المصرية هي عماد الأسرة وحصن المجتمع وأن مشاركتها الكاملة هي الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفي هذا السياق كان للمجلس القومي للمرأة شرف الإسهام في العديد من المبادرات القومية مثل: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي نعمل من خلالها على تمكين المرأة في الريف عبر المشروعات الصغيرة والتوعية الصحية والاجتماعية ومبادرة "المرأة صانعة السلام" التي رسخت دور المرأة في تعزيز السلم المجتمعي ومواجهة التطرف، وبرنامج "هي تقود" لدعم طالبات التعليم الفني وإعدادهن ليكن قائدات المستقبل، فضلاً عن حملات "طرق الأبواب" التي تتيح الوصول المباشر إلى النساء في القرى والنجوع والاستماع إلى مشاكلهن إضافة الى المشاركة في الحملات القومية للتوعية بالصحة الإنجابية ومكافحة الزواج المبكر وختان الإناث حفاظًا على حقوق الفتيات وأخيرا وليس باخر مبادرة معاً بالوعي نحميها برعاية كريمة من السيدة إنتصار السيسي حرم الرئيس.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أن المرأة في الدقهلية مثال حيّ على العطاء والنجاح فمن هذه المحافظة خرجت سيدات مبدعات في مجال التعليم والطب والبحث العلمي حملن اسم الدقهلية عاليا في الداخل والخارج وفي الريف نجد سيدات قويات شاركن في دعم أسرهن من خلال مشروعات صغيرة ضمن برامج التمكين الاقتصادي فتحولت قصصهن إلى نماذج مُلهمة لغيرهن من النساء كما أن فتيات الدقهلية حققن إنجازات مبهرة في الرياضة والفن وريادة الأعمال ليؤكدن أن المرأة قادرة على المنافسة في كل الميادين.

وشددت على أن محافظة الدقهلية بما تمتلكه من شباب طموح ونساء فاعلات تقدم نموذجًا مشرفًا للقدرة على الإنجاز والإبداع. فنحن في المجلس القومي للمرأة نؤكد التزامنا الدائم بأن نظل شريكًا أساسيًا للمحافظة وأجهزتها التنفيذية، نعمل معًا من أجل تحقيق تنمية شاملة لا تكتمل إلا بمشاركة المرأة إلى جانب الرجل.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها ،بالتأكيد على أن ما نزرعه اليوم من تمكين وجهود حقيقية، ستؤتي بثماره غدًا في صورة أجيال أكثر وعيًا وثقة قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

فيما أعرب اللواء طارق مرزوق عن فخره وسعادته اليوم بوجود المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة على رأس وفد المجلس القومي للمرأة، بجانب حضور عدد كبير من قيادات محافظة الدقهلية مؤكدا على أن محافظات مصر جميعها تعمل بجهد لتعلوا بالوطن والمواطنين وتكون درع في وجه الأعداء.

كما أوضح أن المرأة هي أساس غرس المبادئ والقيم فهي من تغرس بالعقول والقلوب الانتماء وحب الوطن والتمسك بأراضيه وتاريخه وثقافته، مؤكدًا على أن ملف المرأة وقضاياها مسؤولية جميع أجهزة الدولة.

وشدد على أن دور جميع المؤسسات أن تساهم في إصلاح مظاهر الفساد كافة وتقاوم الحروب الموجهة نحو مصرنا الحبيبة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات وأن نحافظ على أمن الدولة القومي ونكون على قدر المسؤولية بداية من أصحاب المناصب القيادية وحتى شباب مصر العظيم مستقبل الوطن.

واستعرضت الدكتورة أمينة شلبي مبادرة "معا.. بالوعي نحميها"، حيث أكدت على أن السيدة انتصار السيسي قد قدمت الدعم لهذه المبادرة فالوعي هو القوة الحقيقية و المرأة الواعية تصنع مستقبلا أكثر اشراقا لها ولوطنها.

وعرضت جهود فرع المجلس بمحافظة الدقهلية في تنفيذ المبادرة وذلك بالتعاون مع الأزهر والكنيسة مؤكدة على أهمية توصيل الرسائل السليمة وتنمية الوعي لدى المواطنين، مضيفة انه تم التوعية خلال الحملة بحقوق ذوي الإعاقة لكسر الصورة النمطية الخاطئة عنهم، كما شملت فعاليات المبادرة العديد من الجهود لمحو الأمية واستخراج بطاقات الرقم القومي، غيرها من الأنشطة والفعاليات.

وأكد حازم نصر على أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطن لتحقيق طموحات أبناءه بمحافظة الدقهلية مؤكدًا على أهمية رموز الوطن من المحافظة وبخاصة مدينة المنصورة مؤكدا على جهود المحافظ في تنمية محافظة الدقهلية.

كما أكد أن المرأة قد تقلدت العديد من المناصب بالمحافظة حيث تقلدت المرأة مناصب عميد كلية السياحة والفنادق بالمحافظة و منصب عميدة كلية الصيدلة بجامعة المنصورة فالمرأة المصرية هي عماد المجتمع، حيث حصلت المرأة على كل حقوقها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مستعرضا جهود المرأة في مدينة المنصورة على مدار التاريخ حيث ساهمت في الدفاع عن البلاد فالمرأة المصرية هي التي تحمي الوعي المصري.

تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي يبرز أبرز إنجازات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة عن محافظة الدقهلية يستعرض تاريخها وبطولتها على مدار التاريخ كما تم عرض عدد من الأغاني الوطنية تم ترجمتها بلغة الإشارة، وكذلك فعاليات للتوعية بذوي الإعاقة كما شاركت الفنانة صفاء أبو السعود الفتيات خلال احد العروض التفاعلية على اغنيتها "بنتي يا بنوته" خلال الاحتفالية.

وعلى هامش الفعاليات شهدت المستشارة أمل عمار افتتاح معرض اعلام الدقهلية بقاعه المؤتمرات بديوان عام المحافظة والذي يشمل صور ابرز الرموز المصرية على مر العصور من أبناء محافظة الدقهلية حيث أبدت المستشارة أمل عمار إعجابها بالجهود المبذولة لابراز اعلام مصر في كافة المجالات السياسية والفنية المختلفة والتي انجبتها المحافظة مؤكدة على أن محافظة الدقهلية طلما كانت شاهدة على الكفاح والتاريخ.