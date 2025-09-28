الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء المقبل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 الذى دعا فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق الاول من اكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.